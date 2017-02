Tiffany Li被控謀殺案預審 警指死者失蹤前曾到被告家（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

中半島Millbrae市27歲男子Keith Green命案開預審庭,其中一名被告是華裔女子Tiffany Li,警方在庭上指,死者失蹤當晚的手機通訊可追蹤到Li的家。

根據聖荷西水星報報導指,調查員作供指死者Green在去年4月28日,曾經用手機聯絡被告Li的家,Li是Green前女友,兩人之後相約在Millbrae市一家餐廳討論有關他們兩個女兒的撫養權。

警方指當晚兩人談了一個小時,並說死者當晚在被告Li的家中,死者之後失蹤,他的屍體在一個月後在Sonoma縣101號公路外被人發現,他疑是口腔中槍死亡。

被告Li和她的現任男友,30歲的Kaveh Bayat,以及另一名41歲男子Olivier Adella面臨特別情況謀殺罪起訴,顯示案件涉及槍械,3人都不認罪。

法官在預審聆訊結束後將決定是否有足夠證據要被告接受庭審。

