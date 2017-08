特朗普被指沒明確譴責白人至上主義分子 面臨多方指責

By

在維珍尼亞州發生白人民族主義示威的暴力衝突後,特朗普總統的回應被指沒有明確譴責白人至上主義分子及其他涉事的仇恨團體,面臨多方指責,目前兩黨都有聲音要求特朗普要以更強硬的措詞指責這些仇恨團體,而特朗普週一返回白宮,在場有記者高聲要求他回應這次由種族而起的衝突,但他沒有發言回應。

特朗普週一獨自步行往白宮,曾向記者揮手,有記者高聲問他會否譴責涉事的白人至上主義分子,以及新納粹主義分子的行徑,他並沒有作出回應。

在衝突發生數小時後,正在渡假的特朗普在新澤西州的高爾夫球渡假村表示,他要以”最強烈的措詞譴責來自多方,這種公然展示仇恨、偏見和暴力的行為”。

特朗普補充道:”這種事情在本國已持續很久,不是始於特朗普,不是始於奧巴馬,而是存在一段很長,很長的時間。”

白宮週日則解釋稱,總統在聲明中已非常強烈表示,他譴責所有形式的暴力、偏見和仇視行為,當中當然包括白人至上主義、KKK、新納粹主義和其他極端組織,他亦呼籲全國團結,所有人團結起來。

白宮這份聲明,並沒有署名,通常白宮聲明會由白宮發言人或其他員工簽署,但這次沒有署名,似乎是避免有員工要為聲明內容負責。

特朗普的長女Ivanka週日早上發出推文,稱”社會上不應有種族主義、白人至上主義和新納粹主義存在”。

本身是民主黨的維珍尼亞州州長Terry McAuliffe表示,他在事發數小後與特朗普對話,要求總統要”停止這種仇視言論”,同時要求特朗普要以更強硬的措詞譴責白人至上主義分子的行為。

共和黨也有議員與民主黨人一起,斥責特朗普沒有點名批評白人至上主義分子,共和黨參議員Cory Gardner說,目前是要追究責任誰屬的時候了。

另外,司法部長Jeff Sessions週一表示,汽車撞向反示威人士,導致一人死亡的事件,”附合本國法例中有關本土恐怖主義的定義”。

Sessions週一接受ABC電視台”Good Morning America”訪問時說:”我們將會以最嚴重的控罪檢控本案,因為這種惡行是美國所不容的。”

