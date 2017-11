By

蘋果公司週五公開發售最新10週年版的iPhone X,在發售前夕,蘋果在收市後公佈業績,錄得的季度總收益達到破紀錄526億元,超出華爾街預期。

在7月至9月的季度,蘋果的淨季度利潤達107億元,每股盈利2.07元。

蘋果旗下所有產品的銷售都表現強勁,在這個季度,蘋果賣出4,660萬部iPhone,Mac電腦銷售更上升25%,iPad銷售就上升14%.

至於蘋果的服務類別的季度收益有85億元,比一年前同期勁升34%.

蘋果的營運現金流增加157億元,其中將110億元回贈給投資者,蘋果目前持有的現金飆升至2,689億元,週四收市後,蘋果市值升至9,000億。

