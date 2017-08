特朗普家族大頻外遊 特勤局無力支付保安開支

By

【KTSF 張麗月報導】

由於特朗普總統家族大,以及頻頻外遊,因此要保護總統一家人的特勤人員增多,超出預算,特勤局正要求國會增加撥款,來應付急升的開支。

主流媒體 引述財政部屬下特勤局局長Tex Alles透露,超過一千名特勤人員的薪金和超時津貼,已經達到聯邦規定的最高限額,主要因為特朗普上任以來,幾乎每個週末都外遊,當中包括到他位於佛羅里達州、新澤西和維珍尼亞州的渡假村休假和到海外旅遊。

再加上特朗普的成年子女出外公幹和渡假時,都需要特勤保護,現在還有4個月才到年尾,但特勤局已經無力支付數以百計特勤人員保護特朗普一家人所需開支,導致有些特勤人員無糧出,甚至辭職。

特勤局長說,法例規定要保護總統一家人,他別無選擇,特勤局正要求國會提高特勤人員的薪金和超時津貼上限,由每年16萬元提高到18.7萬元 ,以及在未來幾年增聘超過3,000人手。

對於這些報導,白宮拒絕評論。

消息指出,在奧巴馬總統任內,共有31人要求特勤人員保護,而特朗普就約有42人要求保護。

