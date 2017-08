習近平會美軍參謀長聯席會議主席 指中美兩軍關係成重要穩定因素

By

【i-CABLE】

中國國家主席習近平自8月1日建軍90周年慶祝大會後,首次公開露面,會見到訪的美軍參謀長聯席會議主席鄧福德,他又指美國發展好,對中國有利,中國發展好,對美國也有利,又認為中美兩軍關係應該成為兩國關係的重要穩定因素。 習近平星期四在人民大會堂會見到訪的美軍參謀長聯席會議主席鄧福德,習近平指出,中美是有重要影響力的大國,以及世界頭兩大經濟體,在維護世界和平穩定,促進全球發展繁榮方面,肩負著重要責任,把握好中美關係發展大方向,不僅關係到兩國根本利益,亦都深刻影響著國際戰略全局。 他又指美國發展好,對中國有利,中國發展好,對美國也有利,儘管兩國關係發展的道路上,有時有一些坎坷與風雨,但風雨過後會見彩虹,希望雙方以誠意與善意相待,密切溝通,妥善處理分歧,共同構建一個更加美好的明天。 習近平又強調中美兩軍關係是兩國關係重要組成部份,應該成為兩國關係的重要穩定因素,近年來兩軍在加強對話,推動軍事互信機制建設和深化務實合作等方面,不斷取得新進展,希望雙方利用好現有合作機制和平台,為兩軍關係積累正能量。

