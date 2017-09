By

【KTSF】

特朗普總統週二再添孫兒,他次子Eric的妻子Laura順利分娩,誕下兒子。

這次是特朗普第9次當上祖父,特朗普集團是透露社交網站Twitter公布喜訊,Eric的兒子將取名Eric “Luke” Trump。

Eric與兄長Don Jr.在特朗普參選時,一直有參與父親的選舉工作,目前二人留在紐約,打理集團的業務。

