特朗普再向Amazon發炮 指斥對方沒繳足額稅

特朗普總統週四再向網購龍頭Amazon.com發炮,指稱該零售巨頭只支付”少額或零稅款”,而且當美國郵政署為它們的”送貨童”。

特朗普之前曾力數Amazon的不是,指稱該公司沒有支付足額稅款,在去年12月,特朗普曾說美國郵政署應該要向Amazon徵收更高郵遞費,而Axios新聞網站週三亦報導指,特朗普曾開口說,是否可以用反傾銷或不公平競爭法去”對付”Amazon。

特朗普週四發推文說:”我在選舉前已曾表達對Amazon的關注,與其他公司不同,它們只向州和地方政府繳交少額或零稅款,當我們的郵政署為送貨童(為聯邦招致重大損失),同時也迫使數以千計零售商走投沒路!”

總部位於西雅圖的Amazon,多年來一直力拒徵收銷售稅,至今天也只在有銷售稅的州徵收銷售稅,白宮發言人指稱,有些透過Amazon銷售貨品的第三方商家,就沒有向消費者徵銷售稅。

Amazon尚未對總統的言論發表評論。

而美國郵政署多年來的確出現虧損,但自網購流行後,美國郵政署的郵包送遞服務量錄得增長,而Amazon是於2014年與郵政署達協議,由後者提供週日送貨服務。

