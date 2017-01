回顧奧巴馬8年政績 經濟反彈中東局勢更動蕩

By

【KTSF 黃候彬報導】

奧巴馬總統在任期最後一日,再為330名聯邦囚犯減刑,並接受了兩個網上電台的訪問,建議民主黨人以新思維應對科技發展一日千里的新經濟,他也感謝在任內各位幫助過他的人,過去8年奧巴馬有什麼政績,本台帶大家回顧。

2008年,時任伊利諾州民主黨聯邦參議員奧巴馬參加美國總統大選,一鳴驚人,提出”變革”的訴求,配合年輕清新的活力形象,卓越的口才,長期的社會工作背景,招攬年青有創意的團隊,開展強大的網上籌款能力,終於擊敗資深對手希拉莉,獲得黨內提名。

其後他擊敗共和黨總統候選人John McCain,當選美國第44屆總統。

奧巴馬也是美國有史以來,第一位有非洲裔血統的總統,他父親是肯雅人,母親是美國白人,他在夏威夷出生,父母離異後,曾隨母親在印尼渡過童年,這樣的背景與經歷,使得他成為美國以至全球都極為耀眼的政治明星,上任第一年便獲得諾貝爾和平獎。

奧巴馬在競選時強調,要結束小布殊任內發動的阿富汗戰爭和伊拉克戰爭,要關閉911恐襲後在古巴關塔那摩美軍基地設立的監獄,那座監獄是用以囚禁恐怖主義嫌疑分子,諾貝爾和平獎頒給他,可能是要支持他的這些理念。

不過奧巴馬8年任期內,因為伊拉克與阿富汗本身的局勢變化,並沒有完全結束兩場戰爭,美國還留下部份的美軍繼續協助反恐任務,同樣他也因為美國的內部政治阻力,而沒有關閉關塔那摩反恐監獄。

在他任內,中東局勢變得更動蕩,北非爆出苿莉花民主運動,動搖了整個阿拉伯世界,引起了更大的混亂。

美歐支持反對派推翻利比亞的卡達菲政權,結果造成利比亞四分五裂。

茉莉花運動也引起敘利亞內戰,造就了伊斯蘭國的冒起,伊斯蘭國的恐怖勢力,隨後又伸展到伊拉克和利比亞,美國堅持要敘利亞改變政權,結果美國卡在當中,沒有辦法解決僵局,讓俄羅斯有機可乘。

在奧巴馬任內,美國因為支持烏克蘭,反對俄羅斯吞併克里米亞,美俄關係跌到冰點,美歐與俄國重現冷戰的勢頭。

不過美國與古巴修好,結束半個多世紀以來的敵對關係,翻過了二戰後東西方冷戰最後一章,這是奧巴馬在外交方面最亮眼的成就。

奧巴馬其他的外交成就還有達成了巴黎氣候協定,試圖和中國、印度等碳排放最厲害的國家共同應對地球暖化。

奧巴馬也在國內推動清潔再生能源,和擴大聯邦的鑽探開採禁區。

在他任內,美國也與國際社會成功推動了伊朗核項目協議,讓伊朗放棄研製核子武器,美國也謀求北韓放棄核武,但效果不大。

為了防堵北韓及崛起的中國,奧巴馬任內美國提出戰略再平衡政策,把戰略重心移到亞洲太平洋,並倡導跨太平洋夥伴計劃TPP,在這個戰略下,美國又同緬甸修好。

在內政方面,奧巴馬最為人所知、也是最有爭議的政績,莫如他倡議的可負擔健保法,也就是奧巴馬健保,這項計劃實行以來,令美國數千萬沒有健保的人在政府津貼或幫助下,享有醫療保險。

奧巴馬健保也規定人人必須有健保,否則面對罰款,而保險公司不得拒絕帶病投保。

不過在強大的政治和業界的阻力之下,公營保險公司的選項被剔除,形成健保市場由民營,並以牟利為目的,可負擔健保的保費已出現大幅加價現象。

一直強力反對奧巴馬健保的共和黨人正磨拳擦掌,要將奧巴馬這項政治遺產打掉。

奧巴馬任內在民權方面最大的成就,是實現了婚姻平等,聯邦政府承認同性婚姻,軍隊解除同志參軍禁令,此外,他亦推進了男女同工同酬。

在經濟方面,奧巴馬在2009年初上任時,接手小布希留下的金融海嘯和房地產次貸風暴,所引起的經濟大衰退爛攤子,經過了奧巴馬政府對金融業的救助及整頓,設立了消費者金融保護局,又挽救了汽車業,又用長期接近零的低利率及三次量化寬鬆政例,並採取大量財政措施,投資在能源、教育、健康、以及基礎設施建設方面,以刺激經濟成長。

至今美國雖然面對近20萬億元的國債,雖然某些經濟範疇仍然呆滯,但整體經濟穩健,通脹達到正常目標,平均失業率降到5%以下,美股也屢創新高,經通貨膨脹調整後的財政赤字,由2009年的15,788億,大幅降至2015年的4,380億。

回顧奧巴馬8年任期,最大的醜聞,最有諷剌性的是他得到諾貝爾和平獎,但是中東戰火在美國影響下,反而燒得更熾,死的人更多。

美國在反恐戰爭中,使用最多的無人機攻擊恐怖分子目標,但也炸死炸傷不少無辜平民。

此外,斯諾登踢爆了國安局的棱鏡計劃,不但監聽國外,也大量收集美國人民的電子通訊數據,斯諾登的爆料迫使國會立法。禁止聯邦政府監聽本國人民。

隨著奧巴馬卸任,這一切都會寫入他的紀錄,當然世人也會記住,在他任內,美國消滅了911恐襲的罪魁禍首-阿凱達首領賓拉登。

