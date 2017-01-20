回顧奧巴馬8年政績 經濟反彈中東局勢更動蕩

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【KTSF 黃候彬報導】

奧巴馬總統在任期最後一日，再為330名聯邦囚犯減刑，並接受了兩個網上電台的訪問，建議民主黨人以新思維應對科技發展一日千里的新經濟，他也感謝在任內各位幫助過他的人，過去8年奧巴馬有什麼政績，本台帶大家回顧。

2008年，時任伊利諾州民主黨聯邦參議員奧巴馬參加美國總統大選，一鳴驚人，提出”變革”的訴求，配合年輕清新的活力形象，卓越的口才，長期的社會工作背景，招攬年青有創意的團隊，開展強大的網上籌款能力，終於擊敗資深對手希拉莉，獲得黨內提名。

其後他擊敗共和黨總統候選人John McCain，當選美國第44屆總統。

奧巴馬也是美國有史以來，第一位有非洲裔血統的總統，他父親是肯雅人，母親是美國白人，他在夏威夷出生，父母離異後，曾隨母親在印尼渡過童年，這樣的背景與經歷，使得他成為美國以至全球都極為耀眼的政治明星，上任第一年便獲得諾貝爾和平獎。

奧巴馬在競選時強調，要結束小布殊任內發動的阿富汗戰爭和伊拉克戰爭，要關閉911恐襲後在古巴關塔那摩美軍基地設立的監獄，那座監獄是用以囚禁恐怖主義嫌疑分子，諾貝爾和平獎頒給他，可能是要支持他的這些理念。

不過奧巴馬8年任期內，因為伊拉克與阿富汗本身的局勢變化，並沒有完全結束兩場戰爭，美國還留下部份的美軍繼續協助反恐任務，同樣他也因為美國的內部政治阻力，而沒有關閉關塔那摩反恐監獄。

在他任內，中東局勢變得更動蕩，北非爆出苿莉花民主運動，動搖了整個阿拉伯世界，引起了更大的混亂。

美歐支持反對派推翻利比亞的卡達菲政權，結果造成利比亞四分五裂。

茉莉花運動也引起敘利亞內戰，造就了伊斯蘭國的冒起，伊斯蘭國的恐怖勢力，隨後又伸展到伊拉克和利比亞，美國堅持要敘利亞改變政權，結果美國卡在當中，沒有辦法解決僵局，讓俄羅斯有機可乘。

在奧巴馬任內，美國因為支持烏克蘭，反對俄羅斯吞併克里米亞，美俄關係跌到冰點，美歐與俄國重現冷戰的勢頭。

不過美國與古巴修好，結束半個多世紀以來的敵對關係，翻過了二戰後東西方冷戰最後一章，這是奧巴馬在外交方面最亮眼的成就。

奧巴馬其他的外交成就還有達成了巴黎氣候協定，試圖和中國、印度等碳排放最厲害的國家共同應對地球暖化。

奧巴馬也在國內推動清潔再生能源，和擴大聯邦的鑽探開採禁區。

在他任內，美國也與國際社會成功推動了伊朗核項目協議，讓伊朗放棄研製核子武器，美國也謀求北韓放棄核武，但效果不大。

為了防堵北韓及崛起的中國，奧巴馬任內美國提出戰略再平衡政策，把戰略重心移到亞洲太平洋，並倡導跨太平洋夥伴計劃TPP，在這個戰略下，美國又同緬甸修好。

在內政方面，奧巴馬最為人所知、也是最有爭議的政績，莫如他倡議的可負擔健保法，也就是奧巴馬健保，這項計劃實行以來，令美國數千萬沒有健保的人在政府津貼或幫助下，享有醫療保險。

奧巴馬健保也規定人人必須有健保，否則面對罰款，而保險公司不得拒絕帶病投保。

不過在強大的政治和業界的阻力之下，公營保險公司的選項被剔除，形成健保市場由民營，並以牟利為目的，可負擔健保的保費已出現大幅加價現象。

一直強力反對奧巴馬健保的共和黨人正磨拳擦掌，要將奧巴馬這項政治遺產打掉。

奧巴馬任內在民權方面最大的成就，是實現了婚姻平等，聯邦政府承認同性婚姻，軍隊解除同志參軍禁令，此外，他亦推進了男女同工同酬。

在經濟方面，奧巴馬在2009年初上任時，接手小布希留下的金融海嘯和房地產次貸風暴，所引起的經濟大衰退爛攤子，經過了奧巴馬政府對金融業的救助及整頓，設立了消費者金融保護局，又挽救了汽車業，又用長期接近零的低利率及三次量化寬鬆政例，並採取大量財政措施，投資在能源、教育、健康、以及基礎設施建設方面，以刺激經濟成長。

至今美國雖然面對近20萬億元的國債，雖然某些經濟範疇仍然呆滯，但整體經濟穩健，通脹達到正常目標，平均失業率降到5%以下，美股也屢創新高，經通貨膨脹調整後的財政赤字，由2009年的15,788億，大幅降至2015年的4,380億。

回顧奧巴馬8年任期，最大的醜聞，最有諷剌性的是他得到諾貝爾和平獎，但是中東戰火在美國影響下，反而燒得更熾，死的人更多。

美國在反恐戰爭中，使用最多的無人機攻擊恐怖分子目標，但也炸死炸傷不少無辜平民。

此外，斯諾登踢爆了國安局的棱鏡計劃，不但監聽國外，也大量收集美國人民的電子通訊數據，斯諾登的爆料迫使國會立法。禁止聯邦政府監聽本國人民。

隨著奧巴馬卸任，這一切都會寫入他的紀錄，當然世人也會記住，在他任內，美國消滅了911恐襲的罪魁禍首－阿凱達首領賓拉登。

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