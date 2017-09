By

【KTSF 陳令楠報導】

今年3月,美國公民及移民局服務局,暫停接收H1-B簽證申請的急件處理服務,局方現在宣佈恢復此服務。

局方表示,將恢復對2018財政年度限額範圍內,所有類別的H1-B簽證申請急件處理服務,即是在遞交申請後,局方將保證在15日內處理申請,並得出結果。

不過,本次恢復服務僅限於已經向局方遞交、但仍未收到結果的申請,對新遞交的申請不適用。

同時,移民局由於人手有限,暫時不會對其他H1-B簽證申請,例如簽證延期等申請提供急件服務。

今年7月,移民局曾恢復對部分類別申請提供急件處理服務,包括入職高等院校及其附屬的非牟利組織、政府科研組織、 與部分限額範圍外的僱員申請。

