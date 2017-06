中國國務院總理李克強表示,有信心中國經濟可以保持中高速增長,指靠消費支持,今年經濟可達標,不會硬著陸,又指會繼續開放市場,承諾所有外資的利潤都可以自由進出。

為夏季達迗斯論壇開幕演講,總理李克強指世界經濟復蘇動力不足,逆全球化聲音抬頭,地緣政治風險亦上升,但他有信心中國經濟,可以保持中高速增長,不會硬著陸。

李克強承認中國金融領域有風險,但有能力守著不發生系統風險底線,鼓勵外資來投資,承諾他們的利潤進出不會有限制,他又指要實現經濟持續增長,就必須包容和創造機會,重申創業創新的重要。

