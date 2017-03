李克強談中美關係 指一中下中美合作前景廣闊（視頻）

中國國家主席習近平將於四月訪問美國,記者會的首條問題由美國有線新聞網絡記者發問,李克強表示,對中美關係持樂觀態度。李克強表示中美建交數十年,已經有廣泛的共同利益,但兩國之間亦有分歧。

對於中國被指偷竊了美國的就業崗位,李克強這樣回應。對於朝鮮半島局勢,李克強重申希望透過對話解決。

