李克強談中美關係 指一中下中美合作前景廣闊（視頻）

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中國第十二屆全國人大五次會議，星期三早上在北京人民大會堂閉幕，會後總理李克強舉行他第五次的總理記者會，李克強在十九大之後會否繼續留任總理，外界都十分關注，這個疑問在之後的十九大就會解開，做了五年總理的李克強在第一年上任時候，已經說出很多豪情壯語，上任總理時定下不少目標。

李克強上任的時候，抱著壯事斷腕的決心，民眾最希望當然是搞好經濟，在今年的總理記者會上，亦都有很多記者問很多經濟的問題，中國的經濟走向亦都牽動世界經濟，由李克強上任至今，這數年間，中國經濟持續放緩，由 2013 年的 7.7% ，到今年的經濟增長目標是 6.5% 左右。

李克強就指 6.5% 這個經濟增速已經不算低，還打了一個比喻，就是他去過少林寺，看見幾歲的小武僧一口氣打十多個關斗，都仍然很輕鬆，但練過十多年武功的武僧打三、五個關斗都已經很厲害。

李克強 2013 年上台時，當年經濟增長仍有 7.7% ，今年預計增長只回落至 6.5% 左右，有不少經濟學家不斷預測中國經濟最終會硬著陸，李克強指這類預測全部落空。

經濟穩定增長，但金融市場過去數年發展，就好像過山車一樣，李克強指不論是銀行體系，還是政府財政，仍然很健康。

在匯率政策上，李克強提到中國目前外匯儲備水平充足，人民幣匯率亦會保持平穩，中國政府一直沒有收緊外匯管制措施，國民和企業只要遵守相關法規，是可以自由兌換外幣。中國經濟過去五年持續下滑，是李克強的責任嗎？