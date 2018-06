舊金山祈福騙案唯一被捕女疑犯出席預審（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

一名懷疑與兩年前舊金山一宗祈福騙案有關的中國籍女子,本月初準備搭飛機回中國時,在舊金山國際機場落網,法庭週二預審本案,華裔受害人出庭作供。

59歲的被告Yi Yuan Li週二穿著橙色囚衣上庭,她需要普通話翻譯員的協助。

Li面臨4項控罪,包括是虐待老人、盜竊他人財產及串謀犯罪等,她否認全部控罪。

地檢處早於兩年前開始通緝Li,控方在庭上透露,發現Li與另外兩名祈福騙案的騙徒有關,但無講如何查到Li身上。

法庭文件指,被告與兩名同黨涉嫌在2016年7月23日,在舊金山列治文區向一名78歲的華裔長者謊稱,認識一名能醫百病的神醫,事主若交出現金及珠寶祈福,她的兒子就能身體健康。

事主最後上當,一共損失了15,300元現金,及價值約3,000元的珠寶。

78歲姓徐的女事主Oi Chu Chui週二出庭作供,案發當日的早上10時,徐女士買完菜,在回家的路上,大約在4街夾Clement街一帶遇到一號騙徒。

騙徒一號向事主稱,正在尋找一名醫生,有診所的地址,但不識路,要事主帶路,但事主指不知道診所在何處。

這個時候,騙徒二號現身,即是案中被告Li,她表示知道醫生所在,可以帶路,並告訴事主,這名醫生是神醫,她的奶奶曾因中風癱瘓,經神醫的治療後,已經可以自由活動。

言談間,事主向騙徒透露她的兒子有皮膚問題,而且經常頭痛,看過很多醫生都無法痊癒,希望見見神醫,看他有沒有辦法,於是三人一起去找神醫。

徐女士指,不久後,他們在街上遇到”神醫的孫女”,孫女指爺爺身體不適 ,未能親自接見事主,但他很”靈”,靠電話聯絡就能治病。

她更指,事主兒子有生命危險,要事主用現金及財物來祈福,不然的話兒子會”出事”。

事主在庭上指,一知道兒子可能有事,就心急如焚,加上當時整個人迷迷糊糊,連戴在手上一隻價值5,000港元的鑽戒,連同財物都交給騙徒。

“神醫的孫女”最後將一個裝有所謂佛教物品的袋交給事主,並叮囑事主將袋放進米缸內,到新一年才可以打開。

事主表示,騙徒離開後,頭腦突然清醒起來,打開膠袋一看,只發現一個水樽 一些米,就知道自己被騙。

事主立即去尋找騙徒,3人已經逃去無蹤,控方透露,相信其中一人已逃回中國。

除了這宗案件外,當年還發生了另外3宗同類騙案,苦主共損失近十萬。

由於審訊時間太長,事主表示,希望快點問完,早點回家,她更指,如果不是警方聯絡她,她已打算不追究事件,錢沒有了就算。

不過程序仍未完結,需時約7小時,未完成部分將於星期五繼續。

