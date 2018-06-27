舊金山祈福騙案唯一被捕女疑犯出席預審（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

一名懷疑與兩年前舊金山一宗祈福騙案有關的中國籍女子，本月初準備搭飛機回中國時，在舊金山國際機場落網，法庭週二預審本案，華裔受害人出庭作供。

59歲的被告Yi Yuan Li週二穿著橙色囚衣上庭，她需要普通話翻譯員的協助。

Li面臨4項控罪，包括是虐待老人、盜竊他人財產及串謀犯罪等，她否認全部控罪。

地檢處早於兩年前開始通緝Li，控方在庭上透露，發現Li與另外兩名祈福騙案的騙徒有關，但無講如何查到Li身上。

法庭文件指，被告與兩名同黨涉嫌在2016年7月23日，在舊金山列治文區向一名78歲的華裔長者謊稱，認識一名能醫百病的神醫，事主若交出現金及珠寶祈福，她的兒子就能身體健康。

事主最後上當，一共損失了15,300元現金，及價值約3,000元的珠寶。

78歲姓徐的女事主Oi Chu Chui週二出庭作供，案發當日的早上10時，徐女士買完菜，在回家的路上，大約在4街夾Clement街一帶遇到一號騙徒。

騙徒一號向事主稱，正在尋找一名醫生，有診所的地址，但不識路，要事主帶路，但事主指不知道診所在何處。

這個時候，騙徒二號現身，即是案中被告Li，她表示知道醫生所在，可以帶路，並告訴事主，這名醫生是神醫，她的奶奶曾因中風癱瘓，經神醫的治療後，已經可以自由活動。

言談間，事主向騙徒透露她的兒子有皮膚問題，而且經常頭痛，看過很多醫生都無法痊癒，希望見見神醫，看他有沒有辦法，於是三人一起去找神醫。

徐女士指，不久後，他們在街上遇到”神醫的孫女”，孫女指爺爺身體不適 ，未能親自接見事主，但他很”靈”，靠電話聯絡就能治病。

她更指，事主兒子有生命危險，要事主用現金及財物來祈福，不然的話兒子會”出事”。

事主在庭上指，一知道兒子可能有事，就心急如焚，加上當時整個人迷迷糊糊，連戴在手上一隻價值5,000港元的鑽戒，連同財物都交給騙徒。

“神醫的孫女”最後將一個裝有所謂佛教物品的袋交給事主，並叮囑事主將袋放進米缸內，到新一年才可以打開。

事主表示，騙徒離開後，頭腦突然清醒起來，打開膠袋一看，只發現一個水樽 一些米，就知道自己被騙。

事主立即去尋找騙徒，3人已經逃去無蹤，控方透露，相信其中一人已逃回中國。

除了這宗案件外，當年還發生了另外3宗同類騙案，苦主共損失近十萬。

由於審訊時間太長，事主表示，希望快點問完，早點回家，她更指，如果不是警方聯絡她，她已打算不追究事件，錢沒有了就算。

不過程序仍未完結，需時約7小時，未完成部分將於星期五繼續。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。