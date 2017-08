熱帶風暴天鴿吹襲珠江口 澳門水浸5人亡（視頻）

熱帶風暴「天鴿」吹襲珠江口,香港與澳門都一度懸掛10號風球。「天鴿」的威力,在香港多區都感受到,多個臨海屋苑都受影響。10號颶風期間正值潮漲,多個低窪地區水浸,鯉魚門及大澳情況較嚴重。「天鴿」在澳門造成廣泛破壞,多個地區水浸和大範圍停電,澳門民防中心至少收到207宗事故報告,造成5人死亡、153人受傷。

狂風暴雨之下,澳門街頭如同澤國。馬路上汽車拋錨無法駛走,大垃圾膠桶一直隨水漂流,水深超過腰部,想走路還要移開雜物。有長者在路中心進退兩難,有貨車被強風吹倒。新葡京賭場十多二十名員工合力頂著大門,都擋不住「天鴿」的力量,有人被吹到跌在地上,大樹連根拔起。十月初五街有糧油店被水淹浸,一男一女店舖東主被困地牢,由消防救出送院後證實死亡。

珠海向澳門的供電線路故障,導致澳門大範圍停電。澳門四季酒店只能靠後備電營運,旅客要摸黑在酒店活動。有市民表示停電令生活很不方便。多間電訊公司的機站亦有水浸,影響電訊服務。受電力供應中斷影響,只能有限度供水。澳門特區政府正協調各相關部門,全力跟進因颱風造成的情況。

澳門政府晚上召開聯合記者會,氣象局局長就發放訊息不足向澳門市民鄭重道歉。民防中心指揮官說接到報案,有人被困在3個被水浸的地下停車場,其中灝景峰有十多人被困,正在現場搜救,並以水泵車排水。澳門經濟局說,向受「天鴿」影響的中小企業、市販、自僱人士、營業車輛等,提供上限 60 萬澳門元免息援助貸款,還款期8年。

