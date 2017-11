By

【KTSF】

伊拉克接壤伊朗邊境的庫爾德地區發生7.3級地震,兩地合共造成逾400人死亡,4,000多人受傷。

西部省分重災區其後再有逾百次餘震,多處山泥傾瀉,數十條村落受災。

距離兩伊邊境十多公里的伊朗克爾曼沙阿省,今次地震中傷亡最多.災情亦最嚴峻.城鎮村落的房屋.大部分是泥磚建成.抗震力低.重災區的主要醫療設施,地震過後無法運作。

震央所在的伊拉克,亦有至少7死、逾535人傷。

地震在當地星期日晚上發生,搜救通宵進行,除了伊朗和伊拉克,多個鄰近國家亦感受到震動,包括土耳其、以色列和科威特等。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。