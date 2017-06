By

【KTSF 陳嘉琪報導】

週六晚開獎的Powerball,一張6個號碼全中,獨得4億多美金的彩票,是在南加州售出。

週六晚開出的Powerball,得獎號碼是20-26-32-38-58,幸運號碼是3,在所有賣出的彩券中,只有一張6個號碼全中。

而這張彩券是在南加州Menifee市一家名為Marietta Liquor & Deli賣酒和熟食的商店售出。

Powerball贏家,最快星期一早上8點就可以領獎,領獎有效期長達一年,贏家可以拿到總額約4.47億元獎金,包括稅前2.79億元現金,剩下的獎金則由贏家選擇年金分29年發放。

週六晚的Powerball,中獎的機率微乎其微,為2.92億萬分之1。

