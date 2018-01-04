Powerball又再沒人中頭獎 週六派彩額料升至5.5億

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【KTSF】

週三晚開彩的Powerball樂透，沒有人買下中頭獎4.6億元的彩票，估計週六的頭獎獎金將飆至5.5億元。

Powerball週三開出的號碼是2、18、37、39、42，Powerball號碼是12。

Powerball週六的5.5億元頭獎獎金，將會是美國樂透史上第8高的派彩額。

Powerball彩票可以在全美44個州購買，以及華盛頓特區、波多黎各和美屬處女島，中頭獎機率是2.92億分之1。

得獎人要分29年分期領取，才可全數獲得5.5億元獎金，如果選擇一次過領取獎金，金額將減至3.48億元。

另外，Mega Millions樂透也因為多期沒有人中頭獎，獎金已升至4.45億元，為美國史上第12高的派彩額，將於週五開彩。

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