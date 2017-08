By

【KTSF 劉瑩報導】

Powerball獎金不斷上漲,由於週三晚開彩沒有人中頭獎,頭獎獎金已升至5.1億元,為美國史上第8高的樂透獎金。

週三晚開出的中獎號碼為9、15、43、60、64,Powerball號碼為4,週三晚的頭獎奬金是4.3億元。

Powerball已經是第19次開彩沒有人中頭獎,故獎金從今年6月10日以來就不斷累積,下次開彩時間為本週六,想碰運氣的民眾還有機會。

