Powerball頭獎獎金升至7億 美國史上第二高

【KTSF 江良慧報導】

週三晚開獎的Powerball彩票,預計的累積獎金已經上升至7億,是美國史上第二最高的頭獎獎金。

搞珠會在週三晚7時59分在佛州進行,首先會從69個白色號碼球,搞出5個,另外再從26個紅色號碼球搞出一個Powerball號碼。

頭獎如果一票獨得,中獎者可以在29年分30期取得7億,如果要一次過領取現金,就可以得到4.43億元,獎金要支付聯邦稅25%,另外也要繳付州稅。

不過在加州,彩票的獎金是不用繳稅,所以加州民眾中頭獎,會比一些其他州分的中獎者取得更多的獎金。

全美44個州、首都華盛頓、波多黎各和美屬處女島都有出售Powerball彩票,各地政府可以自行決定怎樣運用Powerball和其他彩票的收益,通常會用在大學獎學金、運輸項目或其他一般的州項目等方面。

