【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾(Jerome Powell)接替耶倫上任後,週二首次在國會作證。

他表示 ,美國整體經濟,包括勞工市場正在不斷加強,通脹也走向聯儲局所訂2%的目標,而全球經濟也持續增強,金融政策也漸趨於不使用刺激手段。

包維爾這番話發表之後,美股隨即偏軟,走勢向下,主要因為投資者擔心聯儲局將採取更激進加息政策,導致10年期美債息率飆升至2.92%, 收市時主要指數下跌超過1%。

