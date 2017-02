灣區週四迎暴風雨 東灣汽車墮溪入水司機獲救

By

【KTSF 梁慧珊報導】

灣區暴風雨導致部分地方出現坑洞和泥石流,嚴重影響交通。國家氣象局預計,週四仍有中度至強降雨,北灣、Santa Cruz山區和東灣高地,還有可能出現風速達每小時60哩的強風,部分地區有機會出現塌樹和水浸。

至於週二在Santa Cruz山區,一段17號公路要關閉,因為泥石流阻擋Vine Hill Road附近的北行線,到週三早上17公路兩個行車方向,各有一條行車線開放。

該路段是來往Santa Clara Valley 和海岸的主要通道,Caltrans工程師Devin Porr形容,該幅是他在該公路上見到的最大泥石流。當局預計要到週四中午才會完成清理。

工作人員也會研究如何穩定這一帶的泥土,而這項工作絕不容易,如果清理太多在底層的泥土,上面的沙泥又會下墮。Porr比喻說,工程就像小孩在沙灘上挖了一個洞,沙子不停跌下來 ,但該處墮下的卻是巨石。

風暴也在東灣Livermore一段580公路上造成一個四十平方英尺的大坑洞,大貨車司機Dominick Gittens表示,來往Tracy和Livermore用了兩個半小時,他形容該段580公路路況可怕,早就應該修理。

在Livermore東北,週三下午2時許,一輛在Highland路往東行的汽車,在近Collier Canyon路處失事墮溪,汽車四輪朝天,車身大量入水,所幸附近一名居民施援手,打破車窗,救出20歲的司機,司機僅受輕傷。

至於在北灣Napa,河流的水位也因大雨而上升。

