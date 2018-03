柏克萊社區會議討論是否在捷運站停車場建房（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

東灣柏克萊市週四晚舉行社區會議,討論是否能在柏克萊北地鐵站停車場目前的所在地建房屋,來舒緩該市房屋短缺的問題。

柏克萊北地鐵站外面的停車場佔地8.1英畝,灣區捷運(BART)目前計劃開發這塊地,包括興建可負擔房屋單位,但是由於這塊地的地底下有捷運隧道,因此不能在上面蓋有重量的發展項目,但也還可以開發約4到5英畝的地皮。

灣區捷運目前計劃建多層包括700個住宅單位的房屋項目,計畫35%可負擔房屋。

柏克萊市府週四傍晚在柏克萊成人學校舉行的社區會議,吸引了數百位柏克萊居民出席。

柏克萊市長Jesse Arreguin說:”大家顯然有不同的意見,讓我們聽大家的意見,並且相互尊重。”

在場有市民發言說,停車場是浪費空間的用途,我們應該用這塊地來蓋房子讓人住,並且越快越好。

也有市民說,希望看到更多讓家庭可以住的單位,而並不只是一個人住的單位。

有柏克萊加大的學生說,完全支持在地鐵站見更多房屋,許多同學在面對最基本的住屋需要上,必須花高昂費用。

現場也有一些民眾表示,必須考慮到附近居民的停車問題,和必須考慮增建相應的基礎設施。

當局表示,目前還沒有具體發展計劃。

