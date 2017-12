舊金山市長選舉明年6月舉行 誰人可能出馬競逐

By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市長李孟賢逝世後,市府將在明年6月選出一個完成李孟賢剩下任期的市長,目前已經有誰宣布將出來競選?

代市長London Breed週二上午出席一個建造超過100個可負擔房屋公寓的動土儀式,記者問她是否將競選市長,Breed表示目前著重在市府和她的選區的運作,但是她也透露不會怕任何的挑戰。

Breed說:”舊金山是一個偉大的城市,誰不想當這樣一個地方的領袖,我在2012年獲選市議員時,我不敢相信我出生、長大的社區,會選我做代表,這是份榮耀,所以我肯定在考慮當中。”

根據舊金山選務處的網站,已經有6人索取了明年6月市長選舉的表格,這包括早在今年5月就宣布將競選的前加州參議員Mark Leno。

下來最多人認識的就是前舊金山市議員,68歲的Angela Alioto,她在1980、1990年代曾是兩任市議員,有當過市議會主席,並也競選過市長,表示優先處理的將是無家可歸人士的問題。

目前其他可能競選的還有加州眾議員邱信福,但是他明年本來就需要競選連任,所以必須決定將競選那一份公職。

其他可能加入選戰的還有明年任期將滿的兩位市議員金貞妍和Mark Farrell。

遞交競選表格的截止日期是明年1月9日,預料從現在開始將陸續有人會宣布參選市長。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。