舊金山規劃部門通過Noreiga街開藥用大麻店（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

舊金山規劃部門週四晚以5票對1票，表決批准在在日落區Noreiga街2505號開藥用大麻店，而在表決前，支持和反對的居民先後在會議上表態陣述意見。

Apothecarium藥用大麻店合伙人包括前東灣奧克蘭市（屋崙）市長關麗珍的丈夫褟德輝（Floyd Huen）承諾，他所提供的大麻藥物不會令人上癮，希望為日落區居民提供第一間中英雙語的大麻店，對於幫助殘障人士和老人不能以郵遞方式送藥，因需要醫生處方所以要有藥房。

他們又批評，太平洋法律中心誤導居民有關大麻的資訊，另外，他們說在Market街的分店沒有收過附近投訴，該區附近都有個教會，但沒有投訴他們。

會議進行期間，會場入面和門外擠滿了等著發言的民眾，關麗珍都有到場。

週四較早前有反對人士重申，該地點附近有幾間幼兒中心和教會，擔心青少年和兒童會受到大麻影響，因此反對開大麻店，尤其是如果該大麻店出售大麻糖餅。

反對者賴惠芳說：”小朋友不知大麻糖餅，對他們健康影響很大。”

有份反對的太平洋法律協會表示，如果規劃部門批准開大麻店 ，他們將會上訴。

太平洋法律協會發言人李少敏說：”我們無論如何都會抗議到底，最要緊是他們可能開了個不好的先例，容讓大麻店在幼兒園和教會旁邊開，對兒童後代影響深遠，所以我們堅決反對。”

另外，有反對者擔心，明年康樂大麻法例實施後，這些現存的藥用大麻店會從賣大麻藥變成康樂大麻。

有支持人士就重申，大麻處方藥的治療後有成效。

支持者劉正綸（Nick Lau）說：”我祖母住在日落區，她受惠於藥用大麻，我們需要在本地買到，需要教育，若批准開店，這很重要，會是首家中英語大麻店，是我祖母這種病人所需要的。”

Apothecarium藥用大麻店計劃在Noriega街2505號一間”吉鋪” 開設分店，支持和反對開店的居民，激烈爭議了至少一年幾。

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