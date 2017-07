舊金山規劃部門通過Noreiga街開藥用大麻店（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山規劃部門週四晚以5票對1票,表決批准在在日落區Noreiga街2505號開藥用大麻店,而在表決前,支持和反對的居民先後在會議上表態陣述意見。

Apothecarium藥用大麻店合伙人包括前東灣奧克蘭市(屋崙)市長關麗珍的丈夫褟德輝(Floyd Huen)承諾,他所提供的大麻藥物不會令人上癮,希望為日落區居民提供第一間中英雙語的大麻店,對於幫助殘障人士和老人不能以郵遞方式送藥,因需要醫生處方所以要有藥房。

他們又批評,太平洋法律中心誤導居民有關大麻的資訊,另外,他們說在Market街的分店沒有收過附近投訴,該區附近都有個教會,但沒有投訴他們。

會議進行期間,會場入面和門外擠滿了等著發言的民眾,關麗珍都有到場。

週四較早前有反對人士重申,該地點附近有幾間幼兒中心和教會,擔心青少年和兒童會受到大麻影響,因此反對開大麻店,尤其是如果該大麻店出售大麻糖餅。

反對者賴惠芳說:”小朋友不知大麻糖餅,對他們健康影響很大。”

有份反對的太平洋法律協會表示,如果規劃部門批准開大麻店 ,他們將會上訴。

太平洋法律協會發言人李少敏說:”我們無論如何都會抗議到底,最要緊是他們可能開了個不好的先例,容讓大麻店在幼兒園和教會旁邊開,對兒童後代影響深遠,所以我們堅決反對。”

另外,有反對者擔心,明年康樂大麻法例實施後,這些現存的藥用大麻店會從賣大麻藥變成康樂大麻。

有支持人士就重申,大麻處方藥的治療後有成效。

支持者劉正綸(Nick Lau)說:”我祖母住在日落區,她受惠於藥用大麻,我們需要在本地買到,需要教育,若批准開店,這很重要,會是首家中英語大麻店,是我祖母這種病人所需要的。”

Apothecarium藥用大麻店計劃在Noriega街2505號一間”吉鋪” 開設分店,支持和反對開店的居民,激烈爭議了至少一年幾。

