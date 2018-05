By

【i-CABLE】

特朗普總統遭成人電影女星入稟控告誹謗。

曾聲稱在十多年前與特朗普有親密關係的丹尼爾斯(Stormy Daniels),週一在紐約入稟法院。

代表律師指,特朗普上月中在Twitter形容,丹尼爾斯向傳媒披露有人支付掩口費”完全是騙人技倆”,等同宣告丹尼爾斯說謊、捏造事實,認為特朗普的貼文毫無事實根據、荒唐可笑,令丹尼爾斯受到傷害,向特朗普索償最少75,000元。

