成人片女星稱與特朗普有一夜情 曾遭恐嚇封口

美國一名成人電影女星,聲稱與總統特朗普十多年前有過”一夜情”,但被陌生男子要脅要”封口”,不可以向傳媒透露兩人關係,到前年總統大選前夕,更被人”威逼”簽下保密協議。

成人電影女星丹尼爾斯,在《60分鐘時事雜誌》大爆與特朗普的關係。丹尼爾斯指,兩人2006年在加州一場名人高爾夫球賽認識,朗普讚她與自己女兒伊萬卡很相像,還指有機會會讓她上自己的電視節目《飛黃騰達》。

不久特朗普帶了丹尼爾斯上酒店房。之後一年兩人斷斷續續有來往,但就沒再發生性關係。

到2011年,住在拉斯維加斯的丹尼爾斯,接受小報訪問提到這件事,結果換來陌生男子恐嚇,丹尼爾斯指當時很害怕,沒報警,當時報道亦沒出街。到前年,特朗普參選總統,丹尼爾斯說指,特朗普律師在選前一個月聯絡她,以13萬美元做報酬,換取保密協議,還簽下了一份公開聲明,聲言自己與特朗普從來無發生性關係。

丹尼爾斯聲稱,原本不想這樣做,但因為怕家人受到威脅,加上當時被經理人及特朗普律師斯壓,唯有就犯。丹尼爾斯指,今次不惜毀約將事情說出來,是希望還自己清白,不再被人說是「大話精」。

