色情片女星稱曾與特朗普上床 入稟法庭指掩口協議無效

【KTSF 江良慧報導】

特朗普到底有否同A片女星Stormy Daniels曾經有路,他是否能夠阻上Stormy公諸於世?Stormy 現在透過法律途徑告訴大家。

Stormy週二提出訴訟,聲稱她與特朗普在2006年至2007年期間有過一段情,這段情開始的時間是特朗普兒子Barron Trump出世後幾個月。

而特朗普透過律師Michael Cohen,千方百計要她絕口不提這件事,以便確保特朗普當選總統。

訴狀指Cohen向Stormy提出一份”收聲協議”,當時距離總統大選只有11日,訴狀指華爾街日報在1月份爆料後,Cohen用威逼恐嚇的手段,逼Stormy簽了一個文件,否認與特朗普有路。

最近一次試圖恐嚇她的是大約在2月27號左右發生,Stormy控告特朗普指使Cohen逼她就範,她要求法庭裁定該項”收聲協議”無效,理由對方簽字人不是特朗普,她也表明要講出事件真相。

Cohen承認給Stormy13萬元做掩口費,並說該筆錢是自己掏腰包支付,白宮否認特朗普與Stormy 有關係。

