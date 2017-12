By

【KTSF】

趁著節假日季進行網購的民眾,仍然需要應對偷包裹的賊人,而灣區有城市警方表示,捉賊並不容易。

警方說,民眾普遍有誤解,以為家中安裝了監控系統,包裹就不容易被偷走,但很不幸的是,這並不是現實。

南灣Campbell一戶居民提供的畫面顯示,賊人一次性偷走門口3個包裹,並且有準備地遮住自己的臉孔。

Campbell警方亦表示,市內的包裹偷竊案有逐年上升的趨勢,到目前為止,今年的案件比去年多了將近五成。

