【KTSF 萬若全報導】

美國國家公園的入園費要漲了,每輛車大約要再多付5塊錢。

國家公園週四公布今年部分的國家公園參觀費,每輛車平均漲5元。

以大峽谷為例,從6月開始,參觀費變35元,3分之2的國家公園參觀費維持不變。

先前特朗普政府建議在旅遊高峰季節,國家公園參觀費要收70元,結果引來一片謾罵聲。

參觀費增加的收入,主要用來維護全國417座國家公園。

