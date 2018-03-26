東灣高中生流行刺客遊戲 涉滋擾居民驚動警方（視頻）

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【KTSF 崔凱橋報導】

近年東灣高中4年級學生流行一個在校外遊戲，學生在街上進行遊戲，對附近居民造成滋擾，更驚動警方。

居住在東灣的民眾近日有沒有留意到，在街上或公園內都會看到高中生手持玩具槍，在你追我逐？

原因是不少應屆高中畢業生正在參與一個名為”刺客”的淘汰遊戲，不少低年級的學生期待參與遊戲。

Dublin高中生Anna Mittal說：”我計劃參加遊戲，因為會是我4年級中一個有趣的經驗。”

Dublin高中生Chris Thach亦說：”很多朋友在高中一年級已經聽聞此遊戲，他們為了參與遊戲，已經等待了一段很長的時間。”

該遊戲是學生自發組織，並只限於高中4年級學生參加，玩家所繳交的報名費總和將成為總獎金，遊戲負責人用手機短信通知玩家的”暗殺”目標，玩家用玩具槍射擊目標將對方淘汰，並進入下一輪，最後的”生存者”便能獲得總獎金的三成。

遊戲規則列明，不能在學校範圍內或家裡私人地方進行。

Thach說：”我蠻興奮的，我不知道最後能得到甚麼排名，但我相信，無論怎樣都會是很好玩。”

雖然參加者希望在高中畢業前，與同學間留下青春的回憶，但過份投入遊戲當中，會為社區帶來安全隱患，有見及此，東灣Livermore警方每年都會發出相關警告。

Livermore警方發言人John Hurd說：”兩年前，一名少女在駕駛時，嘗試躲避在追逐她的人，然後少女把車撞進民宅，也有人被車撞倒，沒有嚴重受傷，參加者在逃避其他玩家的追擊，期間把追擊者撞倒。”

除了交通意外，警方還透露每年這個時候，都會接到大量的民眾報案，表示家門前經常出現形跡可疑的人，或看到有人持械行走，經調查後，大部分與刺客遊戲有關。

Hurd說：”浪費公帑，浪費警力，我們有其他需要應對或處理的案件。”

有上年參與過遊戲的玩家提醒本屆玩家安全至上，不要亂闖私人地方，造成不必要的誤會。

上屆刺客玩家Jerri Lopez說：”淘汰後我享受觀賽，以及成為遊戲的一份子，我覺得如果沒有參與，我的4年級便少了一部分。”

但亦有學生表示，需要專注學業，所以不參加。

高中生Sierra Hunt說：”我不參與遊戲，因為我已經有很多的壓力，我想如果我參加遊戲會加重我的壓力，例如被人追著，當我外出時，要無時無刻留意我的周圍，所以選擇不參加，便減少一點壓力。”

本台記者嘗試接觸過東灣Dublin及Livermore聯合校區，但他們表示，遊戲本身不屬於校園規管，而拒絕評論。

至於Pleasanton聯合校區則聯同Pleasanton警方，向學生及家長發出警告，表示如發現任何學生在校內進行這個”危險”遊戲，將會面臨紀律處分。

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