東灣高中生流行刺客遊戲 涉滋擾居民驚動警方（視頻）

【KTSF 崔凱橋報導】

近年東灣高中4年級學生流行一個在校外遊戲,學生在街上進行遊戲,對附近居民造成滋擾,更驚動警方。

居住在東灣的民眾近日有沒有留意到,在街上或公園內都會看到高中生手持玩具槍,在你追我逐?

原因是不少應屆高中畢業生正在參與一個名為”刺客”的淘汰遊戲,不少低年級的學生期待參與遊戲。

Dublin高中生Anna Mittal說:”我計劃參加遊戲,因為會是我4年級中一個有趣的經驗。”

Dublin高中生Chris Thach亦說:”很多朋友在高中一年級已經聽聞此遊戲,他們為了參與遊戲,已經等待了一段很長的時間。”

該遊戲是學生自發組織,並只限於高中4年級學生參加,玩家所繳交的報名費總和將成為總獎金,遊戲負責人用手機短信通知玩家的”暗殺”目標,玩家用玩具槍射擊目標將對方淘汰,並進入下一輪,最後的”生存者”便能獲得總獎金的三成。

遊戲規則列明,不能在學校範圍內或家裡私人地方進行。

Thach說:”我蠻興奮的,我不知道最後能得到甚麼排名,但我相信,無論怎樣都會是很好玩。”

雖然參加者希望在高中畢業前,與同學間留下青春的回憶,但過份投入遊戲當中,會為社區帶來安全隱患,有見及此,東灣Livermore警方每年都會發出相關警告。

Livermore警方發言人John Hurd說:”兩年前,一名少女在駕駛時,嘗試躲避在追逐她的人,然後少女把車撞進民宅,也有人被車撞倒,沒有嚴重受傷,參加者在逃避其他玩家的追擊,期間把追擊者撞倒。”

除了交通意外,警方還透露每年這個時候,都會接到大量的民眾報案,表示家門前經常出現形跡可疑的人,或看到有人持械行走,經調查後,大部分與刺客遊戲有關。

Hurd說:”浪費公帑,浪費警力,我們有其他需要應對或處理的案件。”

有上年參與過遊戲的玩家提醒本屆玩家安全至上,不要亂闖私人地方,造成不必要的誤會。

上屆刺客玩家Jerri Lopez說:”淘汰後我享受觀賽,以及成為遊戲的一份子,我覺得如果沒有參與,我的4年級便少了一部分。”

但亦有學生表示,需要專注學業,所以不參加。

高中生Sierra Hunt說:”我不參與遊戲,因為我已經有很多的壓力,我想如果我參加遊戲會加重我的壓力,例如被人追著,當我外出時,要無時無刻留意我的周圍,所以選擇不參加,便減少一點壓力。”

本台記者嘗試接觸過東灣Dublin及Livermore聯合校區,但他們表示,遊戲本身不屬於校園規管,而拒絕評論。

至於Pleasanton聯合校區則聯同Pleasanton警方,向學生及家長發出警告,表示如發現任何學生在校內進行這個”危險”遊戲,將會面臨紀律處分。

