【KTSF 劉瑩報導】

澳洲警方宣布,起訴梵蒂岡教廷的首席財務顧問佩爾,指控他多年前涉及多宗性侵,為梵蒂岡首次有教庭中人被控刑事性侵罪。

澳洲警方無透露詳細案情,但稱受害者不只一人。

76歲的佩爾被形容為教廷第三號人物,他在梵蒂岡的記者會堅決否認澳洲的指控,又說教宗方濟各讓他暫時離開崗位,應對事件。

教廷發表聲明,強調佩爾並非辭職。

澳洲天主教會表示,佩爾將返回當地,並期待出庭辯護,出庭日期為下月18日。

而在2013年的一次政府調查中,佩爾就對在教堂發生的性侵事件致歉,並承認有包庇有戀童癖的神父性侵兒童,他表示是擔心教廷的聲譽受到影響。

