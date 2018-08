教宗方濟各被指包庇性侵神父 前大主教促辭職

By

馮政浩報導

羅馬天主教一名前大主教呼籲教宗方濟各辭職,教宗在剛剛結束的愛爾蘭訪問中,有人向他示威,抗議神職人員性侵犯兒童。

星期日教宗方濟各在都柏林的Phoenix Park公園舉行彌撒,有以十萬計的信眾聚集,方濟各此行是要修補愛爾蘭天主教會的形象,愛爾蘭天主教會多年來存在神職人員濫權,強逼勞役等倒行逆施行為,而聲譽一落千丈,社會大眾以至政府都不願再受天主教會的擺佈,例如通過離婚與同性婚姻合法化,以及放寬墮胎限制,都與天主教會唱反調。

最近有關天主教神職人員的性侵犯兒童醜聞再次浮現,關於十多20年前以上,在美國、澳洲以及智利等地的涉及包庇掩飾的性侵行為細節也陸續湧現,進一步打擊的天主教會的聲望,他請求民眾原諒教會的惡行。

方濟各說:”我們要求寛恕,有一段時間教會並沒有對任何遭侵犯的倖存者一些憐憫同情。”

CNN報導,梵蒂岡教廷前大主教及駐美國大使Carlo Maria Vigano,日前寫了一封轟動的長信,指出教宗方濟各最少在5年前已經知道,時任美國樞機主教Theodore McCarrick是連環性侵者,但就沒對他採取行動,有包庇之嫌,Vigano要求教宗引咎辭職。

賓夕凡尼亞州媒體披露,十多20年前,McCarrick曾被指控侵犯一名輔祭少男,McCarrick表示他記不起這件事,聲稱自己是清白,之後他在上個月辭職。

賓夕凡尼亞州一個大陪審團之前發覺過去70年,超過1,000名兒童及少年曾經遭到300名以上神父性侵犯。

教宗方濟各在回程意大利的航機上面,拒絕評論Vigano的指控,聲稱一個字也不會回應,他建議民眾仔細看有關信件,自己作出判斷,不過他補充一段時間過後,也許會講一講。

有分析指出,教廷有權力鬥爭,Vigano的發難是保守派借題發揮,想把開明派的方濟各拉下台,目的是要阻止方濟各繼續推行對教廷及天主教會的改革。

