教宗方濟各被指包庇性侵神父 前大主教促辭職

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【KTSF 馮政浩報導】

羅馬天主教一名前大主教呼籲教宗方濟各辭職，教宗在剛剛結束的愛爾蘭訪問中，有人向他示威，抗議神職人員性侵犯兒童。

星期日教宗方濟各在都柏林的Phoenix Park公園舉行彌撒，有以十萬計的信眾聚集，方濟各此行是要修補愛爾蘭天主教會的形象，愛爾蘭天主教會多年來存在神職人員濫權，強逼勞役等倒行逆施行為，而聲譽一落千丈，社會大眾以至政府都不願再受天主教會的擺佈，例如通過離婚與同性婚姻合法化，以及放寬墮胎限制，都與天主教會唱反調。

最近有關天主教神職人員的性侵犯兒童醜聞再次浮現，關於十多20年前以上，在美國、澳洲以及智利等地的涉及包庇掩飾的性侵行為細節也陸續湧現，進一步打擊的天主教會的聲望，他請求民眾原諒教會的惡行。

方濟各說：”我們要求寛恕，有一段時間教會並沒有對任何遭侵犯的倖存者一些憐憫同情。”

CNN報導，梵蒂岡教廷前大主教及駐美國大使Carlo Maria Vigano，日前寫了一封轟動的長信，指出教宗方濟各最少在5年前已經知道，時任美國樞機主教Theodore McCarrick是連環性侵者，但就沒對他採取行動，有包庇之嫌，Vigano要求教宗引咎辭職。

賓夕凡尼亞州媒體披露，十多20年前，McCarrick曾被指控侵犯一名輔祭少男，McCarrick表示他記不起這件事，聲稱自己是清白，之後他在上個月辭職。

賓夕凡尼亞州一個大陪審團之前發覺過去70年，超過1,000名兒童及少年曾經遭到300名以上神父性侵犯。

教宗方濟各在回程意大利的航機上面，拒絕評論Vigano的指控，聲稱一個字也不會回應，他建議民眾仔細看有關信件，自己作出判斷，不過他補充一段時間過後，也許會講一講。

有分析指出，教廷有權力鬥爭，Vigano的發難是保守派借題發揮，想把開明派的方濟各拉下台，目的是要阻止方濟各繼續推行對教廷及天主教會的改革。

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