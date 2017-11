By

教宗方濟各由緬甸轉抵孟加拉後打破沉默,公開談及有關羅興亞難民的問題,呼籲國際社會果斷協助解決這場危機。

方濟各下午由緬甸轉抵孟加拉首都達卡,之後到總統府與總統哈米德會談。

在上一站緬甸,教宗沒公開談及羅興亞難民的情況,但到了孟加拉後,毫不含糊指出沒有人可忽視這問題是何等嚴重。

他又形容,這些難民是其弟兄姊妹,國際社會必須果斷正視,提供急切援助物資之外,亦須合作解決背後導致這場難民潮的政治問題,但教宗依然沒有直接用上”羅興亞人”字眼,只是說來自”若開邦的難民”。

方濟各在孟加拉訪問3天,週五會與不同宗教的社群會面,預計羅興亞難民代表亦會出席。

