By

【i-CABLE】

教宗方濟各轉到智利南部原住民聚居的地區主持彌撒,他呼籲不要以暴力抗爭,不過有原住民領袖批評教宗沒有停下聆聽訴求。

教宗方濟各到智利南部阿勞卡尼亞區首府特木科一個前軍事基地主持彌撒,約十五萬人參與,當中有不少馬普切原住民,他們吹奏樂器歡迎教宗到訪,教宗在彌撒中亦有提到他們。

有馬普切人領袖在彌撒後,打算向教宗遞上信件,但遭保安阻隔,批評教宗沒有認真聆聽他們的訴求。

智利在十九世紀晚期征服馬普切人,強徵土地、打壓文化,馬普切人一直要求歸還原居地,並承認其語言和文化,部份人訴諸武力,就在教宗訪問特木科之際,最少兩間教堂和三架直升機遭縱火。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。