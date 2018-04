【i-CABLE】

教宗方濟各承認處理智利神父被指性侵事件中,犯下嚴重錯誤,他又邀請遭性侵的人到梵蒂岡。

智利主教團公開方濟各致智利主教的信件,承認處理神父性醜聞事件犯下嚴重錯誤,方濟各請求受冒犯的人寬恕,並邀請遭智利神父性侵的受害者到梵蒂岡接見他們,並召見所有智利主教到梵蒂岡進行緊急會議,商討如何修補醜聞造成的破壞,方濟各又指讀過調查報告後,感到痛苦和羞愧。

智利主教團主席承認做得不足,但信件未有提及調查結果,智利主教巴羅斯一直被當地教徒質疑,無資格出任主教,他涉嫌包庇一名神父性侵男童,受害者聲稱遭到性侵犯時,巴羅斯並沒有阻止,反而威嚇他們不能對外透露事件,又撕毀受害者所寫的舉報信件,巴羅斯一直否認知情。

方濟各今年1月到訪南美時,指相信巴羅斯是無辜,又稱沒有收過受害者的信件,被指是説謊,惹來爭議,他其後向受害者道歉。

