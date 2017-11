By

【i-CABLE】

在緬甸訪問的教宗方濟各主持一台彌撒。

數以十萬計民眾,在仰光吉坎桑運動場揮動緬甸及梵蒂岡國旗,歡迎教宗到訪。

方濟各坐車繞場一周向信眾揮手,及後主持彌撒,向信眾講道。

方濟各仍然避提羅興亞人危機,但就指不少緬甸人都承受著創傷,呼籲他們要抱著寬恕和憐憫的心抵抗報復的誘惑。

方濟各明天為青年主持彌撒後,就會轉往孟加拉訪問。

