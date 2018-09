教宗方濟各發文告解釋與中國就主教任命簽協議原因

【i-CABLE】

教宗方濟各向中國信徒發表文告,解釋教廷與中國簽署的任命主教臨時協議,強調目的是要實現和保持中國的天主教團體圓滿與合一,教宗呼籲中國信徒克服過往的分歧,又表示希望與中國領導人繼續對話增進友誼。

教宗方濟各結束外訪,週三回到梵蒂岡,他向信眾發表演說時特別提到教廷與中國達成的任命主教臨時協議,指希望帶來好開始。

方濟各並向中國天主教徒發表文告,表示理解一些天主教團體會感到疑問和困惑,甚至覺得被拋棄,但他強調臨時協議體現了梵蒂岡與中國政府漫長而複雜的對話成果,教廷的目的是要實現和保持中國的天主教團體圓滿與合一。

教宗讚揚中國的天主教徒是良善的公民,但有需要時要發聲,爭取建設更公正,更人性化及更尊重個人尊嚴的社會。

他促請中國領導人繼續與梵蒂岡對話,因為誤解對中國政府及天主教會都沒有好處。方濟各早前亦強調,他會為臨時協議負全責,又重申主教任命的最終決定權仍在教廷手上。

