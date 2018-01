教宗方濟各訪智利 就神職人員性侵兒童道歉

By

【i-CABLE】

教宗方濟各到訪智利首都聖地亞哥,就當地神職人員性侵犯兒童道歉,尋求寬恕,承諾會致力避免類似事件再發生.不過繼續有民眾示威,不滿他到訪,多間教堂遭人襲擊。

方濟各乘專車到總統府出席歡迎儀式,總統巴切萊在場外迎接,教宗致辭時,就當地神職人員性侵犯兒童的醜聞致歉,指事件令他感到痛心和羞愧,他表示會竭盡全力支援受害兒童,並防止再發生同類事情,在場人士拍手歡迎。

方濟各在智利的行程,包括與當地移民、土著及在獨裁統治下的受害人會面,嘗試為當地教會注入新動力,外界關注他會否探訪遭神職人員性侵的受害人。

智利不少教徒不滿方濟各2015年擢升涉嫌包庇神父性侵男童的主教,教宗訪問期間,有民眾在通往他主持彌撒的路上遊行,示威者同時抗議政府未能改善經濟,防暴警察施放水砲驅趕,拘捕多人,亦有教堂遭炸彈炸毀,方濟各抵埗前後,智利至少有九間教堂成為襲擊目標。

