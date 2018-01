教宗方濟各就智利神職人員涉性侵兒童向受害人道歉

By

【KTSF】

羅馬天主教宗方濟各就智利神職人員涉及性侵兒童的事向受害人道歉,但他仍然認為受害人指控智利主教巴洛斯包庇涉及性侵的神職人員,此事口講無憑,必須有實證。

方濟各上週到訪智利在主持彌撒前,要求性侵案受害人提出書面證據,引起維權陣營的不滿。

週日他從秘魯返回梵蒂岡的專機上向記者表示 ,受害人聽到教宗要求他們提證據,無疑像掌摑他們一樣,他為此而道歉,他認為包庇罪行本身就是罪行,但他不能只聽一面之詞就處罰巴洛斯,如此做法恐怕會有冤枉。

方濟各說:”受害人感受的,我在此道歉,因為證據一詞傷人,但我必須找出實證,而一個法律詞語傷人,我道歉,我無意傷人。”

方濟各今次到訪秘魯與智利,行程受到神職人員性侵事件困擾,秘魯的案件涉及當地一個民間天主教團體的時任領導人性侵人員,一個獨立調查團裁定他有罪,該名前領導人不服裁決,向教廷提出上訴。

方濟各透露,教廷在一個月內有答覆,他也認為本案不限教廷裁判,秘魯也有司法權。

教宗今次的拉美行程,目的是要重新促進當地信徒的信仰,有跡象顯示,向來信奉天主教的智利與秘魯,近年來信徒急劇流失。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。