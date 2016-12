流行歌王George Michael心臟病發逝世 享年53歲

By

【KTSF 馮政浩報導】

著名流行樂歌手George Michael聖誕日因心臟病發作,在英國倫敦家中逝世,享年53歲。

相信不少的歌迷都記得”Careless Whisper”這首流行榜歌曲,不少歌迷仍然未能接受Michael逝世這個事實,歌迷在他家中門外送上鮮花悼念。

歌迷Tonia Katsantonis說:’George就是我的一切,我自從7歲起就很喜歡他。”

Michael的音樂天才橫溢,音域廣闊,作品充滿啟發性。

80年代,他先是Wham樂隊的成員,成名作品”Last Christmas”令人刮目相看,而”Wake me up”就更加風行一時,之後Michael單飛成為唱作人,他的唱片銷量超過1億張,贏過多個格萊美和音樂獎項。

不過他的私生活和他一些歌詞一樣也有爭論性,1998年一名臥底男警察拘捕了Michael,控告他在南加州比華利山一個公園廁所之內有淫褻行為,而他之後索性出櫃。

Michael曾說:”我不覺(同性戀)有何羞恥,也不覺應羞恥。”

Michael是同性、雙性和跨性別人士權益支持者,也積極關注愛滋病,而之後他也曾因為毒品被捕,2010年捲入交通意外,因為在大麻影響下駕駛被判入獄。

但他的藝術天才並無埋沒,在差不多50歲的時候,他的最後一張唱片Symphonica又再得到好評,正如歌迷說,Michael的傳奇將會永遠承傳下去。

