流行歌王George Michael心臟病發逝世 享年53歲

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【KTSF 馮政浩報導】

著名流行樂歌手George Michael聖誕日因心臟病發作，在英國倫敦家中逝世，享年53歲。

相信不少的歌迷都記得”Careless Whisper”這首流行榜歌曲，不少歌迷仍然未能接受Michael逝世這個事實，歌迷在他家中門外送上鮮花悼念。

歌迷Tonia Katsantonis說：’George就是我的一切，我自從7歲起就很喜歡他。”

Michael的音樂天才橫溢，音域廣闊，作品充滿啟發性。

80年代，他先是Wham樂隊的成員，成名作品”Last Christmas”令人刮目相看，而”Wake me up”就更加風行一時，之後Michael單飛成為唱作人，他的唱片銷量超過1億張，贏過多個格萊美和音樂獎項。

不過他的私生活和他一些歌詞一樣也有爭論性，1998年一名臥底男警察拘捕了Michael，控告他在南加州比華利山一個公園廁所之內有淫褻行為，而他之後索性出櫃。

Michael曾說：”我不覺（同性戀）有何羞恥，也不覺應羞恥。”

Michael是同性、雙性和跨性別人士權益支持者，也積極關注愛滋病，而之後他也曾因為毒品被捕，2010年捲入交通意外，因為在大麻影響下駕駛被判入獄。

但他的藝術天才並無埋沒，在差不多50歲的時候，他的最後一張唱片Symphonica又再得到好評，正如歌迷說，Michael的傳奇將會永遠承傳下去。

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