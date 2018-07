美國國務卿再訪北韓平壤 討論朝鮮半島無核化路線圖

By

【i-CABLE】 美國國務卿蓬佩奧週四再次訪問平壤,與北韓領袖金正恩會面,預料將討論朝鮮半島無核化的實質路線圖,對於近日有情報質疑北韓無意棄核,白宮拒絕評論報道。

蓬佩奧週四再次訪問北韓平壤,3天行程中將會與北韓領袖金正恩及相關官員會面,磋商落實上月美朝峰會的協議,討論朝鮮半島無核化的具體程序和期限,他其後會轉往日本及南韓,與兩國領導人商討北韓無核化進展。

這次是蓬佩奧第三次出訪北韓,他曾在美朝峰會舉行前,兩度以總統特朗普特使身分前往平壤,國務院亦證實美國駐菲律賓大使金成周日在板門店,與北韓副外相崔善姬會晤,進一步磋商如何落實美朝峰會聯合聲明,相信亦為蓬佩奧訪問北韓鋪路。

白宮發言人桑德斯指雙方會面氣氛良好,但當被問及近日有報道引述情報消息指,平壤在美朝峰會後不但無棄核跡象,反而秘密增產製造核武的濃縮鈾,她就拒絕評論。

雖然朝鮮半島局勢近期有緩和跡象,但分析指日本仍然視北韓為威脅,同時需防範軍事力量日益壯大的中國。

路透社引述日本防衛省官員透露,當局決定添置美國軍火商洛歇馬丁的遠程識別雷達,用作配備在2023年部署造價數十億的陸基神盾導彈防禦系統,以攔截中短程導彈,報道指可藉此舒緩與美國的貿易摩擦。

