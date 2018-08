特朗普指示國務卿押後赴北韓 稱朝鮮無核化無進展

By

特朗普總統週五發推文,突然指示國務卿蓬佩奧押後原定下星期訪問北韓的計劃。

特朗普週五連發幾個推文表示,他已經要求蓬佩奧在現階段不要去北韓,因為他覺得,在朝鮮半島無核化問題上,並無取得明顯進展。

特朗普又說,再加上因為美國對中國採取更強硬的貿易立場,因此不相信在朝鮮半島無核化過程中,中國會好像以前一樣幫忙。

特朗普在另一個推文中又指出,蓬佩奧希望在不久將來去北韓,很大可能在美中貿易關係得到解決後才會成事。

此外,特朗普也問候金正恩,以及希望很快與他見面。

國際原子能機構本星期初曾經表達極度關注北韓的核計劃,而蓬佩奧剛剛在週四委任福特汽車的高管,也是小布殊政府時期的國安顧問Stephen Biegun做他的北韓特使,並且計劃與Biegun下星期到北韓。

但國務院並無證實蓬佩奧訪問北韓的詳細情況,白宮官員也無交代是甚麼原因令特朗普突然取消蓬佩奧出訪北韓。

不過有白宮高層官員認為,有可能是出於政治外交考慮。

