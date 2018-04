By

【i-CABLE】

美國參議院通過蓬佩奧(Mike Pompeo)的國務卿任命,蓬佩奧將成為繼蒂勒森後,特朗普政府的第二名國務卿。

參議院以54票贊成、41票反對通過任命。

54歲的蓬佩奧西點軍校出身,曾任三屆眾議員,去年1月開始接掌中情局,作風鷹派,對伊朗態度強調,亦曾指中國才是真正威脅。

4月初,他以特朗普總統特使身分秘密出訪北韓平壤,與領袖金正恩會面,據報二人見面氣氛良好。

蓬佩奧與特朗普關係良好,據報他每日都會向特朗普匯報,而特朗普不時就國防以外的施政範疇詢問他意見,特朗普亦多次公開稱讚蓬佩奧會是稱職的國務卿。

