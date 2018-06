蓬佩奧抵京與習近平王毅談美朝峰會及美中貿易

By

【i-CABLE】 美國國務卿蓬佩奧由南韓轉抵北京,與中國國家主席習近平及外長王毅會面,通報美朝峰會成果。蓬佩奧重申要北韓無核化有成果後才會放寬制裁,王毅則促請美方要解決北韓對安全問題的合理關注。 蓬佩奧與習近平會面時,談到貿易問題。 習近平表示,中美兩個最大的經濟體近期貿易磨擦升級,兩國應該善用雙邊機制解決,蓬佩奧表示特朗普總統高度重視與習近平的關係。

稍早,王毅在人民大會堂迎接蓬佩奧、美國駐華大使布蘭斯塔德,蓬佩奧指中、日、韓都認同美朝雙方的努力,亦贊成繼續實施制裁,致北韓完成無核化,大家目標一致。

王毅則指,解決朝鮮半島問題需要過程,希望並且相信美朝雙方能夠落實峰會共識,繼續相向而行、積極互動。

蓬佩奧之前亦到過南韓,向總統文在寅講述美朝峰會成果。文在寅表示,若北韓有誠意採取實現無核化的措施,南韓有需要秉持《板門店宣言》的精神,彈性改變對北韓所施加的軍事壓力,會慎重考慮停止韓美聯合軍演。

王毅和蓬佩奧亦談到中美貿易問題,王毅指中美雙方目前面對兩個選擇,一是合作雙贏,二是對抗雙輸,中方選擇前者,希望美方也一樣,但中方亦已做好與美方對抗的準備。

蓬佩奧則指,中美兩國仍然有很大貿易逆差,總統特朗普有需要採取行動糾正,令兩國貿易變得更加公平互惠。

