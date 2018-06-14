蓬佩奧抵京與習近平王毅談美朝峰會及美中貿易

By

【i-CABLE】 美國國務卿蓬佩奧由南韓轉抵北京，與中國國家主席習近平及外長王毅會面，通報美朝峰會成果。蓬佩奧重申要北韓無核化有成果後才會放寬制裁，王毅則促請美方要解決北韓對安全問題的合理關注。 蓬佩奧與習近平會面時，談到貿易問題。 習近平表示，中美兩個最大的經濟體近期貿易磨擦升級，兩國應該善用雙邊機制解決，蓬佩奧表示特朗普總統高度重視與習近平的關係。

稍早，王毅在人民大會堂迎接蓬佩奧、美國駐華大使布蘭斯塔德，蓬佩奧指中、日、韓都認同美朝雙方的努力，亦贊成繼續實施制裁，致北韓完成無核化，大家目標一致。

王毅則指，解決朝鮮半島問題需要過程，希望並且相信美朝雙方能夠落實峰會共識，繼續相向而行、積極互動。

蓬佩奧之前亦到過南韓，向總統文在寅講述美朝峰會成果。文在寅表示，若北韓有誠意採取實現無核化的措施，南韓有需要秉持《板門店宣言》的精神，彈性改變對北韓所施加的軍事壓力，會慎重考慮停止韓美聯合軍演。

王毅和蓬佩奧亦談到中美貿易問題，王毅指中美雙方目前面對兩個選擇，一是合作雙贏，二是對抗雙輸，中方選擇前者，希望美方也一樣，但中方亦已做好與美方對抗的準備。

蓬佩奧則指，中美兩國仍然有很大貿易逆差，總統特朗普有需要採取行動糾正，令兩國貿易變得更加公平互惠。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。