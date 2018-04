By

【KTSF】

特朗普總統週三早上發推文確認,現任中情局局長、獲提名任國務卿的Mike Pompeo,復活節期間秘密到平壤,與北韓領袖金正恩會面,為兩國領導人會談做準備。

特朗普透露,Pompeo與金正恩的會面順利,形成良好的關係,又稱無核化對世界與北韓都有益。

據《華盛頓郵報》報導,Pompeo以特朗普特使身份,在復活節期間秘密到過北韓跟金正恩會面。

其他傳媒亦引述官員表示,Pompeo此行目的,是為評估金正恩對峰會的誠意,結論是值得繼續推動會面,特朗普對雙方能有建設性談判亦更有信心,不過目前主要分歧是會面地點。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。