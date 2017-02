By

民意對總統特朗普的滿意度跌至新低。

根據民意調查網站Gallup.com的每日追蹤調查,截至週六,有四成受訪者滿意特朗普的表現,不滿的就有五成五,十五個百分點的差距是特朗普上任三週以來最大的差幅。

前總統奧巴馬、小布殊和克林頓在就任後數個月都能維持近六成的滿意度。

