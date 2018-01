By

剛卸下舊金山代理市長一職的市參議會議長London Breed,在6月市長選舉目前民調領先。

根據舊金山商會委託所做的最新民調,6月市長選舉候選人,目前的支持度排名分別是Breed,獲得33%支持;州參議員Mark Leno為16%;市參事金貞妍有15%的支持率;還有19% 受訪者表示尚未決定。

這份在1月中的民調是用中英文進行,顯示在舊金山的選舉,如果有第二或第三輪選舉,Breed都有機會勝出。

在更早前的一個民調,顯示Breed還在Leno之後。

一名分析家就表示,Breed當上代理市長後,於曝光率高,知名度大增,全市的人都知道這號人物。

而這份民調也讓市議會內的進步派人士不能忽視Breed的實力。

舊金山市參議會上週二選出Mark Farrell為市長,任期就到6月,Farrell已表明不參選市長。

