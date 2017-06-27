民調指灣區3縣選民贊成加銷售稅資助加鐵現代化（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

一項最新的民意調查顯示，灣區有3個縣的選民贊成提高銷售稅，資助加州鐵路（Caltrain）火車實行現代化。

矽谷非牟利組織Silicon Valley Leadership Group委託民意調查公司，向舊金山、聖馬刁（San Mateo）縣和Santa Clara縣1,200名選民發問，他們是否贊成提高8分之1仙銷售稅，促使全長79英里的Caltrain火車線實行現代化，並增加一倍載客量。

結果顯示，高達74%的選民贊成加稅，州參議員Jerry Hill提出法案建議授權縣政府以及公共運輸部門提出選舉提案，讓上述3個縣的選民表決是否同意增加銷售稅，即是每花費8元，就增加一美仙銷售稅。

以Santa Clara縣為例，目前銷售稅率是9%，如果增加8分之1仙，新的稅率就是9.125%。

支持加稅的矽谷商業領袖指出，選民不喜歡加稅，可是更加痛恨越來越嚴重的塞車問題，有關增加銷售稅的建議，在州議會還需要過關斬將，需要州參眾兩院通過，州長簽名才可以下放到縣政府決定是否提出選舉提案，如果要加稅，需要3分之2選民同意才可實行。

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