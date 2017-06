民調指灣區3縣選民贊成加銷售稅資助加鐵現代化（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

一項最新的民意調查顯示,灣區有3個縣的選民贊成提高銷售稅,資助加州鐵路(Caltrain)火車實行現代化。

矽谷非牟利組織Silicon Valley Leadership Group委託民意調查公司,向舊金山、聖馬刁(San Mateo)縣和Santa Clara縣1,200名選民發問,他們是否贊成提高8分之1仙銷售稅,促使全長79英里的Caltrain火車線實行現代化,並增加一倍載客量。

結果顯示,高達74%的選民贊成加稅,州參議員Jerry Hill提出法案建議授權縣政府以及公共運輸部門提出選舉提案,讓上述3個縣的選民表決是否同意增加銷售稅,即是每花費8元,就增加一美仙銷售稅。

以Santa Clara縣為例,目前銷售稅率是9%,如果增加8分之1仙,新的稅率就是9.125%。

支持加稅的矽谷商業領袖指出,選民不喜歡加稅,可是更加痛恨越來越嚴重的塞車問題,有關增加銷售稅的建議,在州議會還需要過關斬將,需要州參眾兩院通過,州長簽名才可以下放到縣政府決定是否提出選舉提案,如果要加稅,需要3分之2選民同意才可實行。

