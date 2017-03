By

【KTSF 梁秋玉報導】

最新公佈的一份調查發現,由於舊金山灣區房屋、交通及生活消費高等現實問題,有大約四成受訪者都表示,會考慮在未來幾年搬離灣區,當中又以千禧一代,即18到39歲的年輕人居多,佔了接近一半。

Bay Area Council公佈的最新調查顯示,在灣區人面對的15個問題中,有55%的受訪者都認為,生活消費高是第一大問題,其次是交通和房屋問題,另外無家可歸者以及收入差距大,也是兩個較多人關注的問題。

調查還發現,由於灣區人口膨脹,有76%的受訪者認為房屋短缺,是影響灣區經濟發展的主要因素。

分析人士估計,今年的就業增長機會,可能會由去年的142,000下降到86,000,而在家庭年收入不高於75,000元的受訪者中,有46%都表示,可能會在未來幾年搬離灣區。

