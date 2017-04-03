調查指灣區七成受訪者支持花巨額投資改善交通擠塞

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【KTSF 梁秋玉報導】

最新調查顯示，有七成受訪者人認為，需要巨額投資改善灣區交通，即使透過加稅籌集資金也勢在必行。

Bay Area Council公佈的最新調查顯示，隨著灣區人口膨脹，比較2017年與2014年的交通狀況，認為交通變得更差的灣區選民增加了35%，達到六成，而3年前只有25%的選民認為變差。

更令人吃驚的是，有81%的受訪者都認為，灣區交通已達到危機程度，因為大多數人都是單獨開車上班，至於上學及辦理其它事情，採用每週共乘兩到三次的人，目前佔兩成，已比2014年增加了8%，步行的人則由3年前的27%，增加到了目前的43%。

另外，還有33%受訪者表示，每個月會使用幾次Uber的服務，比2015年的15%增加超過一倍。

有八成三受訪選民認為，政府應該將改善交通當作緊急項目處理，希望灣區各地政府一起合作，找出解決辦法，並在未來幾年可以實施。

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