調查指灣區七成受訪者支持花巨額投資改善交通擠塞

【KTSF 梁秋玉報導】

最新調查顯示,有七成受訪者人認為,需要巨額投資改善灣區交通,即使透過加稅籌集資金也勢在必行。

Bay Area Council公佈的最新調查顯示,隨著灣區人口膨脹,比較2017年與2014年的交通狀況,認為交通變得更差的灣區選民增加了35%,達到六成,而3年前只有25%的選民認為變差。

更令人吃驚的是,有81%的受訪者都認為,灣區交通已達到危機程度,因為大多數人都是單獨開車上班,至於上學及辦理其它事情,採用每週共乘兩到三次的人,目前佔兩成,已比2014年增加了8%,步行的人則由3年前的27%,增加到了目前的43%。

另外,還有33%受訪者表示,每個月會使用幾次Uber的服務,比2015年的15%增加超過一倍。

有八成三受訪選民認為,政府應該將改善交通當作緊急項目處理,希望灣區各地政府一起合作,找出解決辦法,並在未來幾年可以實施。

