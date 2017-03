民調顯示高達62%受訪者不滿特朗普健保方案

By

【KTSF】

根據最新的民調顯示,特朗普總統和眾議院共和黨人提出替代奧巴馬健保的方案,並不獲普羅美國民眾支持。

根據週三美聯社會同NORC公共事務研究中心發表的民調顯示,高達62%受訪者不滿特朗普處理健保的手法,評級比他處理經濟、外交和移民議題更低。

共和黨方案中動議對奧巴馬健保實施的6大改革中,有5項的負面評級高於正面。

每10名受訪者中,有8人不支持方案中要求提高長者保費的條文,另外每10名受訪者中,有7人不滿對健保不足的人士徵收附加費。

另外,受訪者也大比數不滿削減Medicaid、削減計劃生育組織的聯邦撥款,也不滿健保資助額今後按年齡,而非收入計算。

受訪者中,有58%不滿特朗普當總統的整體表現,認同其表現的受訪者中,也有5分之1不滿他處理健保的方法。

